У Придністров'ї заявили про падіння уламків ракети: Молдова відправила спостерігачів

Наразі невідомо, кому належала ракета та траєкторія її польоту.

Джерело фото: newsmaker

Уряд Молдови прийняв рішення відправити військових спостерігачів на територію невизнаного Придністров'я після повідомлень про падіння уламків ракети. Інцидент стався у селі Кіцкани на лівому березі річки Дністер, – повідомляє Newsmaker.

Поки що невідомо, якій країни належить ракета, і траєкторія її польоту не була підтверджена незалежними джерелами. Однак Молдова вживає заходів для визначення походження цього об'єкта.

Спостерігачі з військ спільних миротворчих сил були відправлені на місце події, щоб з'ясувати деталі інциденту. Уряд Молдови заявив, що триматиме громадян у курсі ситуації і намагатиметься встановити обставини цього інциденту.

«Що стосується передбачуваної ракети, виявленої у придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлені військові спостерігачі зі складу спільних миротворчих сил. Походження об'єкту поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела», — заявили в кабміні.

Нагадаємо, у Румунії знайшли уламки ще одного дрона-камікадзе: президент звернувся до генсека НАТО.

Крім того, у Чорному морі біля берегів Румунії вантажне судно підірвалося на міні.

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