В Приднестровье заявили о падении обломков ракеты: Молдова отправила наблюдателей

Пока неизвестно, кому принадлежала ракета и траектория ее полета.

Источник фото: newsmaker

Правительство Молдовы приняло решение отправить военных наблюдателей на территорию непризнанного Приднестровья после сообщений о падении обломков ракеты. Инцидент произошел в селе Кицканы на левом берегу реки Днестр, – сообщает Newsmaker.

Пока неизвестно, какой стране принадлежит ракета, и траектория ее полета не была подтверждена независимыми источниками. Однако Молдова принимает меры для определения происхождения этого объекта.

Наблюдатели из войск совместных миротворческих сил были отправлены на место происшествия, чтобы выяснить детали инцидента. Правительство Молдовы заявило, что будет держать граждан в курсе ситуации и будет пытаться установить обстоятельства этого инцидента.

"Что касается предполагаемой ракеты, обнаруженной в приднестровском регионе, то сообщаем, что на место происшествия направлены военные наблюдатели из состава совместных миротворческих сил. Происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники", - заявили в кабмине.

Напомним, в Румынии нашли обломки еще одного дрона-камикадзе: президент обратился к генсеку НАТО.

Кроме того, в Черном море у берегов Румынии грузовое судно подорвалось на мине.

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