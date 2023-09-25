ВРП временно отстранила от осуществления правосудия судью Чудновского районного суда Максима Леська

Судью отстранено до 25 ноября.

Высший совет правосудия временно отстранил от совершения правосудия судью Чудновского районного суда Житомирской области Максима Леська.

Об этом сообщил ВСП в понедельник, 25 сентября.

«Высший совет правосудия решил временно, до 25 ноября 2023 года, отстранить от осуществления правосудия судью Чудновского районного суда Житомирской области Максима Леська», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.