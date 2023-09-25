Командующий ЧФ рф Соколов погиб в результате удара по штабу в Севастополе — Силы спецопераций ВСУ

Во время спецоперации в Крыму ВСУ ликвидировали командующего Черноморским флотом рф вице-адмирала Виктора Соколова.

Силы спецопераций ВСУ сообщили, что в результате поражения штаба Черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом рф вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом говорится в пресс-службе ССО.

«После поражения штаба ЧФ рф погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ рф. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению», - сказано в сообщении.

Также ССО обновили информацию о потерях противника в результате спецоперации по уничтожению большого десантного корабля «Минск».

Поскольку БДК «Минск» на следующий день после атаки должен был выйти на боевое дежурство, личный состав был на нем. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.

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