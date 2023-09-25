Командувач ЧФ рф Соколов загинув унаслідок удару по штабу у Севастополі — Сили спецоперацій ЗСУ

Під час спецоперації в Криму ЗСУ ліквідували командувача Чорноморського флоту рф віце-адмірала Віктора Соколова.

Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту рф віце-адмірал Віктор Соколов. Про це йдеться у пресслужбі ССО.

«Після ураження штабу ЧФ рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», - йдеться у повідомленні.

Також у ССО оновили інформацію щодо втрат противника внаслідок спецоперації зі знищення великого десантного корабля «Мінськ».

Оскільки ВДК «Мінськ» на наступний день після атаки мав вийти на бойове чергування, особовий склад був на ньому присутній. Безповоротні втрати склали 62 окупанти.

Нагадаємо, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі був завданий ракетний удар.

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