У Києві 200-літню будівлю на Подолі внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини

Підписано наказ щодо занесення будівлі лазень купця М. Бубнова, де в 1894-1902 роках розміщувалась єврейська молитовня, до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Департамент охорони культурної спадщини тримає на контролі ситуацію щодо старовинної будівлі лазень купця М. Бубнова. Про це повідомила директорка Департаменту Марина Соловйова.

Підписано наказ щодо занесення будівлі лазень купця М. Бубнова, де в 1894-1902 роках розміщувалась єврейська молитовня, до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва.

«За відповідне рішення проголосувала Консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА. Адже громада, якій небайдужі історичні та мистецькі надбання столиці, прагне зберегти кожну старовинну будівлю», – сказала Марина Соловйова.

Окрім того, зазначили у КМДА, раніше Департамент, аби попередити можливе знесення будівлі, вже надав доручення профільним фахівцям розпочати дослідження та збір необхідних архівних, бібліографічних матеріалів щодо вказаного об’єкта для подальшого розгляду і надання пам’яткоохоронного статусу.

Також інспектори неодноразово оглядали об’єкт: виявили встановлений паркан з інформаційним щитом, зафіксували частковий демонтаж покрівлі будинку. Замовнику робіт вручено припис із відповідними пам’яткоохоронними вимогами.

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