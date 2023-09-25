В Киеве 200-летнее здание на Подоле внесли в Перечень объектов культурного наследия

Департамент охраны культурного наследия держит на контроле ситуацию по старинному зданию бань купца М. Бубнова. Об этом сообщила директор Департамента Марина Соловьева.
Подписан приказ о занесении здания бань купца М. Бубнова, где в 1894-1902 годах размещалась еврейская молельня, в Перечень объектов культурного наследия города Киева.
«За соответствующее решение проголосовал Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА. Ведь община, которой небезразличны исторические и художественные достояния столицы, старается сохранить каждое старинное здание», – сказала Марина Соловьева.
Кроме того, отметили в КГГА, ранее Департамент, чтобы предупредить возможный снос здания, уже предоставил поручение профильным специалистам приступить к исследованию и сбору необходимых архивных, библиографических материалов по указанному объекту для дальнейшего рассмотрения и предоставления памятникоохранного статуса.
Также инспекторы неоднократно осматривали объект: обнаружили забор с информационным щитом, зафиксировали частичный демонтаж кровли дома. Заказчику работ вручено предписание с соответствующими памятко-охранными требованиями.
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