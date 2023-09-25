ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Чуднівського районного суду Максима Леська

Суддю відсторонено до 25 листопада.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Чуднівського районного суду Житомирської області Максима Леська.

Про це повідомила ВРП в понеділок, 25 вересня.

«Вища рада правосуддя вирішила тимчасово, до 25 листопада 2023 року, відсторонити від здійснення правосуддя суддю Чуднівського районного суду Житомирської області Максима Леська», - сказано у повідомленні.

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