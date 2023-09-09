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У Румунії знайшли уламки ще одного дрона-камікадзе: президент звернувся до генсека НАТО

20:00, 9 вересня 2023
Я рішуче засуджую цей інцидент, спровокований російськими атаками на українські порти на Дунаї, — сказав президент Румунії Клаус Йоганніс.
У Румунії знайшли уламки ще одного дрона-камікадзе: президент звернувся до генсека НАТО
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На території Румунії виявили уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовує рф для атак по Україні. Президент Клаус Йоганніс заявив, що це свідчить про неприйнятне порушення румунського повітряного простору. Про це повідомляє Reuters.

Фрагменти дрона виявили в районі села Плауру, повіту Тульча. Пошукова місія почалася після отримання інформації від місцевої влади про можливе перебування елементів безпілотника приблизно в 2,5 кілометрах на південний схід від села.

Президент Румунії оперативно відреагував на цю подію.

"Я знову рішуче засуджую неодноразові напади рф на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці глибоко невиправдані атаки порушують норми міжнародного права і є воєнними злочинами", – сказав Йоганніс.

Він зазначив, що мав телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де поінформував його про нові події, а він підтвердив свою повну солідарність з Румунією і запевнив, що Альянс і його члени повністю підтримують Румунію.

Як підтвердження підтримки Бухареста президент вказав на нещодавнє рішення США збільшити свою присутність в Румунії за допомогою літаків F-16 в рамках місії повітряної поліції в цій країні.

Нагадаємо, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вперше офіційно підтвердив, що біля берегів Дунаю знайшли фрагменти, які «нагадують уламки безпілотного літального апарату» рф.

Крім того, Румунія планує евакуювати мешканців села, біля якого впав російський дрон.

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