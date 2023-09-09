В Києві розшукують небезпечного зловмисника, який напав на двох дітей

Одна дитина з ножовим пораненням у лікарні.

В Києві розшукують зловмисника, який напав на двох дітей у Деснянському районі. Одному з них порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення. Дитину госпіталізували лікарі, повідомляє пресслужба поліції.

Подія сталася сьогодні близько 17:00 на вулиці Мілютенка.

Повідомляється, що двоє хлопчиків 10 та 11 років гралися та намагалися звести намет.

У цей момент до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу. Коли діти відмовились, чоловік на них напав.

Поліція каже, що вживаються заходи по затриманню зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

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