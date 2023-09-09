В Киеве разыскивают опасного злоумышленника, который напал на двоих детей

Один ребенок с ножевым ранением в больнице.

В Киеве разыскивают злоумышленника, который напал на двоих детей в Деснянском районе. Одному из них порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение. Ребенка госпитализировали врачи, сообщает пресс-служба полиции.

Событие произошло сегодня около 17:00 на улице Милютенко.

Сообщается, что двое мальчиков 10 и 11 лет играли и пытались построить палатку.

В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь. Когда дети отказались, мужчина на них напал.

Полиция сообщает, что принимаются меры по задержанию злоумышленника. Для розыска задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские.

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