В Киеве разыскивают опасного злоумышленника, который напал на двоих детей

В Киеве разыскивают злоумышленника, который напал на двоих детей в Деснянском районе. Одному из них порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение. Ребенка госпитализировали врачи, сообщает пресс-служба полиции.
Событие произошло сегодня около 17:00 на улице Милютенко.
Сообщается, что двое мальчиков 10 и 11 лет играли и пытались построить палатку.
В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь. Когда дети отказались, мужчина на них напал.
Полиция сообщает, что принимаются меры по задержанию злоумышленника. Для розыска задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские.
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