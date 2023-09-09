Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск

Активисты подали первый иск в суд по поводу права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США, а конституционные дебаты вокруг запрета ему быть кандидатом более масштабны, чем представляли ранее, - Politico.

ВАКС нужно работать над скоростью рассмотрения дел, – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что некоторые дела рассматриваются в судах еще с 2016 года.

Большая Палата ВС решила, как применить решение Европейского суда по правам человека при рассмотрении дела приговоренного к пожизненному лишению свободы

БП ВС отказала осужденному в пересмотре решений судов по основаниям установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств.

Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

По решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа, взыскателем будет уполномоченный орган по пробации.

  1. В Украине

Украина получит больше «гепардов» для защиты энергосети, — Зеленский

19:20, 9 сентября 2023
Президент о подготовке к зиме: Каждый сейчас в государственном секторе и местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность.
Украина получит больше «гепардов» для защиты энергосети, — Зеленский
Фото: ОП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 9 сентября сообщил, что рф готовится обстреливать Украину зимой, в том числе энергетические объекты. Для защиты Украина получит больше установок Gepard.

"Я хочу поблагодарить партнеров - есть очередная договоренность: Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети.

Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и именно физическую защиту объектов", - сказал он.

Президент рассказал о заседании Ставки, где обсуждалась, прежде всего, энергетическая устойчивость Украины.

"Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме - готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность.

ПВО, подготовка энергетики, социальной системы, соответствующие пакеты поддержки от партнеров – у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи.

Руководители областных администраций будут ежедневно отчитываться о подготовке, каждый день вечером – отчет для правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только то, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита», – рассказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду