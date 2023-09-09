Украина получит больше «гепардов» для защиты энергосети, — Зеленский

Президент о подготовке к зиме: Каждый сейчас в государственном секторе и местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность.

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Президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 9 сентября сообщил, что рф готовится обстреливать Украину зимой, в том числе энергетические объекты. Для защиты Украина получит больше установок Gepard.

"Я хочу поблагодарить партнеров - есть очередная договоренность: Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети.

Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и именно физическую защиту объектов", - сказал он.

Президент рассказал о заседании Ставки, где обсуждалась, прежде всего, энергетическая устойчивость Украины.

"Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме - готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность.

ПВО, подготовка энергетики, социальной системы, соответствующие пакеты поддержки от партнеров – у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи.

Руководители областных администраций будут ежедневно отчитываться о подготовке, каждый день вечером – отчет для правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только то, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита», – рассказал Зеленский.

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