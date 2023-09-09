Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск

Активисты подали первый иск в суд по поводу права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США, а конституционные дебаты вокруг запрета ему быть кандидатом более масштабны, чем представляли ранее, - Politico.

ВАКС нужно работать над скоростью рассмотрения дел, – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что некоторые дела рассматриваются в судах еще с 2016 года.

Большая Палата ВС решила, как применить решение Европейского суда по правам человека при рассмотрении дела приговоренного к пожизненному лишению свободы

БП ВС отказала осужденному в пересмотре решений судов по основаниям установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств.

Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

По решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа, взыскателем будет уполномоченный орган по пробации.

  1. В Украине

Не «война в Украине», а «война против Украины»: в МИД разочарованы декларацией G20 и предложили свой вариант

18:20, 9 сентября 2023
Представитель МИД предложил изменить основные элементы текста декларации, чтобы быть «более приближенными к реальности».
Не «война в Украине», а «война против Украины»: в МИД разочарованы декларацией G20 и предложили свой вариант
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятую G20 итоговую декларацию, выразив разочарование ее формулировками.

«Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии россии против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым как никогда», — сообщил представитель МИД Олег Николенко в Фейсбук.

Также он привел фрагмент текста декларации с исправлениями формулировок «война в Украине» на «война против Украины», «украинский кризис» на «российская война или агрессия против Украины», «все страны должны действовать в соответствии с Уставом ООН» на «россия должна действовать в соответствии с Уставом ООН» и т.д.

«Вот как могли бы выглядеть основные элементы текста, чтобы быть более близкими к реальности», — отметил Николенко.

Ранее мы писали, что саммит G20 согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны рф против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду