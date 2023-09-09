Не «война в Украине», а «война против Украины»: в МИД разочарованы декларацией G20 и предложили свой вариант

Представитель МИД предложил изменить основные элементы текста декларации, чтобы быть «более приближенными к реальности».

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятую G20 итоговую декларацию, выразив разочарование ее формулировками.

«Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии россии против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым как никогда», — сообщил представитель МИД Олег Николенко в Фейсбук.

Также он привел фрагмент текста декларации с исправлениями формулировок «война в Украине» на «война против Украины», «украинский кризис» на «российская война или агрессия против Украины», «все страны должны действовать в соответствии с Уставом ООН» на «россия должна действовать в соответствии с Уставом ООН» и т.д.

«Вот как могли бы выглядеть основные элементы текста, чтобы быть более близкими к реальности», — отметил Николенко.

Ранее мы писали, что саммит G20 согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны рф против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.