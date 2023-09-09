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Не «війна в Україні», а «війна проти України»: у МЗС розчаровані декларацією G20 та запропонували свій варіант

18:20, 9 вересня 2023
Речник МЗС запропонував змінити основні елементи тексту декларації, щоб бути «більш наближеними до реальності».
Не «війна в Україні», а «війна проти України»: у МЗС розчаровані декларацією G20 та запропонували свій варіант
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ухвалену G20 підсумкову декларацію, висловивши розчарування її формулюваннями.

«Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію.

Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи», — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Фейсбук. 

Також він навів фрагмент тексту декларації із виправленнями формулювань «війна в Україні» на «війна проти України», «українська криза» на «російська війна або агресія проти України», «всі країни мають діяти відповідно до Статуту ООН» на «росія має діяти відповідно до Статуту ООН» тощо.

«Ось як могли би виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності», — зазначив Ніколенко. 

Раніше ми писали, що саміт G20 погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни рф проти України. 

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