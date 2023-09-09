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У розвідці пояснили, чому рф стала частіше обстрілювати Одеську область

18:41, 9 вересня 2023
У ГУР кажуть, що удари пов'язані з переговорами щодо зернового коридору.
У розвідці пояснили, чому рф стала частіше обстрілювати Одеську область
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Останнім часом росія стала часто обстрілювати портову інфраструктуру Одеської області. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що головною причиною цих атак є переговори щодо "зернового коридору".

"Зараз одним із ключових напрямків ударів ворога є Одещина. Оскільки зараз на різних рівнях продовжують переговори по зерновому коридору, то паралельно з цими перемовинами росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод", - сказав представник ГУР у коментарі РБК-Україна.

За його словами, під час перемовин рф насамперед намагається домовитися про експорт свого зерна, а також українського краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

"Вони розуміють, що повністю не зможуть виключити Україну, але знищення портової інфраструктури, за їхньою логікою, певною мірою вирішує це питання. Вони не отримають бажаного результату за будь-яких обставин, але план такий", - додав Юсов.

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