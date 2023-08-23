Пошкоджено зерносховища: окупанти атакували «шахедами» Одеську область

Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс.

У ніч на 23 серпня російські окупанти атакували Одеську область «шахедами». Є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону.

Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу «Shahed-136/131».

На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища», — зазначив Кіпер.

Серед цивільного населення постраждалих немає.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.

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