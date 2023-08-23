Повреждены зернохранилища: оккупанты атаковали «шахедами» Одесскую область

Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс.

В ночь на 23 августа российские оккупанты атаковали Одесскую область «шахедами». Есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, повреждены и зернохранилища. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«Этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага – гражданская инфраструктура региона.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131.

К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», - отметил Кипер.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов.

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