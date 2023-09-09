В разведке объяснили, почему рф стала чаще обстреливать Одесскую область

В ГУР говорят, что удары связаны с переговорами по поводу зернового коридора.

В последнее время россия стала часто обстреливать портовую инфраструктуру Одесской области. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что главной причиной этих атак являются переговоры по "зерновому коридору".

"Сейчас одним из ключевых направлений ударов врага является Одесщина. Поскольку сейчас на разных уровнях продолжают переговоры по зерновому коридору, то параллельно с этими переговорами россия пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину как возможного исполнителя соглашений", - сказал представитель ГУР в комментарии РБК-Украина.

По его словам, во время переговоров рф прежде всего пытается договориться об экспорте своего зерна, а также украинского краденого зерна с временно оккупированных территорий.

"Они понимают, что полностью не смогут исключить Украину, но уничтожение портовой инфраструктуры, по их логике, в определенной степени решает этот вопрос. Они не получат желаемого результата при любых обстоятельствах, но план таков", - добавил Юсов.

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