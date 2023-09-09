Украина и Канада готовят новое соглашение о свободной торговле, — Шмыгаль

По словам премьер-министра, соглашение четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом.

Кабинет министров принял проект распоряжения Президента Украины о подписании обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это «современное, прогрессивное» соглашение, важное для увеличения инвестиций, активизации торговли услугами и развития цифровой торговли.

«В торговле услугами мы впервые имеем соглашение по принципу «открыто все, что не отмечено в соглашении» – это особенно важно для гибкого мира услуг, где постоянно появляются новые услуги, особенно цифровые», – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, соглашение четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом.

Отмечается, что еще один важный элемент сделки – кросс-кумуляция товаров.

Документ предусматривает, что режим свободной торговли распространяется на товары, содержащие составляющие также из ЕС, Великобритании и Израиля, с которыми у Украины также есть общие соглашения.

«Это усилит интеграцию украинских производителей в глобальные цепи поставки», – сказал Шмыгаль.

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