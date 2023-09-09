Україна та Канада готують нову угоду про вільну торгівлю, — Шмигаль

За словами прем’єр-міністра, угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці загалом.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження Президента України щодо підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це «сучасна, прогресивна» угода, важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами і розвитку цифрової торгівлі.

«У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом «відкрито все, що не зазначено в угоді» – це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з’являються нові послуги, особливо цифрові», – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці загалом.

Зазначаєтьсч, що ще один важливий елемент угоди – крос-кумуляція товарів.

Документ передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові також із ЄС, Великої Британії й Ізраїлю, з якими Україна також має спільні угоди.

«Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання», – сказав Шмигаль.

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