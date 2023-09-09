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  1. У світі

Руйнівний землетрус у Марокко: вже більше тисячі загиблих

17:20, 9 вересня 2023
Поранення отримали 1204 особи, серед них 721 – у тяжкому стані, рятувальна операція триває.
Руйнівний землетрус у Марокко: вже більше тисячі загиблих
Фото: GETTY IMAGES
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У Марокко потужний землетрус забрав життя вже понад тисячі людей, ще сотні отримали поранення.  Землетрус магнітудою 7,2 стався в горах Високого Атласу.

За даними Al-Arabiya, кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 1037. Поранення отримали 1204 особи, серед них 721 - у важкому стані. Ці дані можуть змінитись, оскільки рятувальна операція продовжується.

Землетрус також відчувався в сусідньому Алжирі, де, за повідомленням алжирської цивільної оборони, він не спричинив жодних руйнувань чи жертв.

Геологічна служба США каже, що це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року. Тоді загинуло понад 12 тисяч осіб.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що влада "мобілізувала всі необхідні ресурси, щоб допомогти постраждалим районам".

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