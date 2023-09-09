Україна отримає більше «гепардів» для захисту енергомережі, — Зеленський

Президент про підготовку до зими: Кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 9 вересня повідомив, що рф готується обстрілювати Україну взимку, зокрема енергетичні об’єкти. Задля захисту Україна отримає більше установок Gepard.

"Я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість: Україна отримає більше "гепардів" для захисту нашої саме енергетичної мережі.

Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів", - сказав він.

Президент розповів про засідання Ставки, де обговорювалася передусім енергетична стійкість України.

"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність.

ППО, підготовка енергетики, соціальної системи, відповідні пакети підтримки від партнерів – усі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання.

Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щоденно про підготовку, кожен день увечері – звіт для уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено по максимуму підготувати сектор ДСНС – не лише те, що стосується безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист", — розповів Зеленський.

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