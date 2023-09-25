У Києві почали діяти нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину

Старі перепустки для їзди в комендантську годину треба повернути.

Фото: uainfo.org

З понеділка, 25 вересня, в Києві вводять перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомила пресслужба КМВА.

Зазначається, що перепустки, отримані раніше, треба повернути.

«Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку», - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Також він додав, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці.

«Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових», - заявив начальник КМВА.

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