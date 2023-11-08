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Україна евакуювала із Сектору Газа першу групу громадян – Зеленський

12:43, 8 листопада 2023
Евакуйовані із Сектору Газа українці перебувають в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу.
Україна евакуювала із Сектору Газа першу групу громадян – Зеленський
Джерело фото: Офіс Президента
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Україна успішно завершила евакуацію першої групи громадян із 43 осіб із Сектору Газа, яка налічувала 43 особи. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

«Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові», – зазначив Президент.

За словами глави держави, евакуація триває. Дипломатичні представництва України в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства активно залучені до цього процесу і надають максимальні зусилля для вивезення більше українських громадян із Сектору Газа.

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