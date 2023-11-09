В Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в салоне грузовика, есть тяжелораненый

Мужчину подобрал грузовик на дороге, а тронувшись злоумышленник начал требовать деньги и угрожать гранатой, в результате - произошел взрыв.

Источник фото: полиция Одесской области

Сегодня, 9 ноября, в Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в салоне грузовика, который подобрал его на дороге, и ранил пассажира. Правоохранители уже задержали злоумышленника, - сообщила полиция Одесской области.

По информации правоохранителей, водитель грузового автомобиля подобрал на дороге мужчину в военной форме, который останавливал транспорт автостопом. Тронувшись, пассажир стал требовать деньги от водителя и пассажира, и одновременно вытащил гранату и открыл ее чеку. Вскоре произошел взрыв, который привел к ранению пассажира автомобиля. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

В результате взрыва пассажир получил серьезные телесные повреждения. Вскоре после инцидента правоохранители запустили специальную полицейскую операцию под названием "Сирена" для задержания злоумышленника.

Сейчас с задержанным работают следователи с целью установления полных обстоятельств происшествия.

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