Укрінформ очолив український журналіст Олексій Мацука: що про нього відомо

Олексія Мацуку призначено генеральним директором Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».

Фото: mcip.gov.ua

Національне інформаційне агентство «Укрінформ» очолив український журналіст Олексій Мацука. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Так, 9 листопада т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв представив колективу агентства нового очільника.

«Олексій Мацука здійснюватиме керівництво інформаційним агентством та розв’язуватиме задачі, які стоять перед ним. Це, зокрема, модернізація та реформування. Рішення щодо Олексія Мацуки приймалося міністерством із залученням широкого кола осіб, зацікавлених у розвитку української інформаційної політики, в її становленні як сучасного, європейського, демократичного інструмента інформування громадян, з використанням сучасних передових технологій, які б відповідали запитам сьогодення. Перед паном Олексієм стоїть задача – внести нове, але зберегти те, що працює і тих, хто працює», – зазначив Карандєєв.

Як пише МКІП, новий генеральний директор агентства Олексій Мацука — український журналіст, донеччанин, засновник та головний редактор сайту «Новини Донбасу».

У квітні 2014 року він увійшов до списку «100 героїв інформації», вперше опублікованого організацією «Репортери без кордонів».

У жовтні 2014 року Олексію Мацуці присуджено міжнародну премію International Press Freedom Award організацією «Канадські журналісти за свободу висловлювань». Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

«Це державне підприємство зі сталими традиціями, яке має інституційну пам’ять. І я це усвідомлюю. Також чудово розумію проблеми, з якими ми будемо стикатися вже цього року, бо зараз все іде на фронт задля нашої перемоги. Так само ми тут маємо бути тилом та інформаційним фронтом для наших бійців», – зазначив Олексій Мацука.

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