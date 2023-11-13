Блокада на границе продолжается: Украина не пришла к согласию с Польшей

Украинская сторона не пришла к согласию во время сегодняшней встречи с польским правительством.

Источник фото: Getty Images

Представители польских грузовых перевозчиков сообщили, что последние переговоры с украинскими официальными лицами не урегулировали спор, связанный с конкуренцией со стороны украинских предприятий, - сообщает The Guardian.

По словам перевозчиков, ослабление правил доступа в ЕС после вторжения россии в Украину привело к значительному росту украинской конкуренции, что негативно повлияло на их доходы. В ответ на это польские дальнобойщики на прошлой неделе начали блокирование трех ключевых пунктов пропуска.

В понедельник часть протестующих дальнобойщиков встретилась с представителями украинского и польского правительств.

"Мы не пришли к согласию. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил лидер протеста в приграничном Дорогуске Рафал Меклер.

Польские транспортные компании настаивают на возобновлении использования разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков, системы, от которой они отказались после вторжения россии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.