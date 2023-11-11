Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів, які дискримінували учасників процесу або «списували» наукові роботи, визнають недоброчесними

Наявність рішення Європейського суду з прав людини про порушення Конвенції при розгляді судової справи вирішили не вносити до списку індикаторів недоброчесності судді, натомість включили до списку індикаторів створення атмосфери тиску в колективі.

Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

Спрощений порядок отримання статусу УБД, – що передбачено новим законом

Верховна Рада внесла зміни щодо отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Медичне обслуговування військовослужбовців у Феофанії та центрі клінічної медицини ДУС: парламент прийняв зміни

Верховна Рада ухвалила зміни щодо надання військовослужбовцям права на безоплатне медичне обслуговування також і у Державній науковій установі Державного управління справами.

Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

  1. В Україні

Блокада кордону: Україна обговорить з Польщею зняття обмежень на пунктах пропуску

19:33, 11 листопада 2023
Україна в понеділок, 13 листопада, спробує переконати зняти блокаду польського кордону.
Блокада кордону: Україна обговорить з Польщею зняття обмежень на пунктах пропуску
Джерело фото: logist.today
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про заплановану зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками з метою розблокування пунктів пропуску. За інформацією відомства, наданою у суботу, 11 листопада, зустріч відбудеться 13 листопада.

Представники Міністерства розвитку візьмуть участь у переговорах на кордоні з польськими колегами, а також представниками перевізників для розв'язання проблеми заблокованих пунктів пропуску. У заході візьмуть участь представники Міністерства інфраструктури Польщі, воєводств, Директорату Єврокомісії з мобільності, Посольства України в Польщі та представники перевізників. За українську сторону буде виступати заступник міністра Сергій Деркач.

До цього часу, завдяки перемовинам Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, вдалося вирішити два питання, що були порушені польськими колегами. Зокрема, це стосується функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та оновлення системи єЧерга, що надає можливість заміни водія для порожніх вантажівок.

Деякі питання залишаються відкритими, але в рамках спільних зусиль і робочих зустрічей, обидві сторони прагнуть знайти ефективні рішення для поліпшення ситуації на пунктах пропуску та забезпечення швидкої та безпечної перевізки вантажів через кордон.

Нагадаємо, через протести на кордоні Польща не приймає вантажівки на трьох пунктах пропуску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду