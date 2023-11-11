Блокада кордону: Україна обговорить з Польщею зняття обмежень на пунктах пропуску

Україна в понеділок, 13 листопада, спробує переконати зняти блокаду польського кордону.

Джерело фото: logist.today

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про заплановану зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками з метою розблокування пунктів пропуску. За інформацією відомства, наданою у суботу, 11 листопада, зустріч відбудеться 13 листопада.

Представники Міністерства розвитку візьмуть участь у переговорах на кордоні з польськими колегами, а також представниками перевізників для розв'язання проблеми заблокованих пунктів пропуску. У заході візьмуть участь представники Міністерства інфраструктури Польщі, воєводств, Директорату Єврокомісії з мобільності, Посольства України в Польщі та представники перевізників. За українську сторону буде виступати заступник міністра Сергій Деркач.

До цього часу, завдяки перемовинам Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, вдалося вирішити два питання, що були порушені польськими колегами. Зокрема, це стосується функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та оновлення системи єЧерга, що надає можливість заміни водія для порожніх вантажівок.

Деякі питання залишаються відкритими, але в рамках спільних зусиль і робочих зустрічей, обидві сторони прагнуть знайти ефективні рішення для поліпшення ситуації на пунктах пропуску та забезпечення швидкої та безпечної перевізки вантажів через кордон.

Нагадаємо, через протести на кордоні Польща не приймає вантажівки на трьох пунктах пропуску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.