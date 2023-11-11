Блокада границы: Украина обсудит с Польшей снятие ограничений на пунктах пропуска

Украина в понедельник, 13 ноября, попытается убедить снять блокаду польской границы.

Источник фото: logist.today

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о запланированной встрече на границе с представителями польских властей и перевозчиками с целью разблокирования пунктов пропуска. По информации ведомства, предоставленной в субботу, 11 ноября, встреча состоится 13 ноября.

Представители Министерства развития примут участие в переговорах на границе с польскими коллегами, а также представителями перевозчиков для решения проблемы заблокированных пунктов пропуска. В мероприятии примут участие представители Министерства инфраструктуры Польши, воеводств, Директората Еврокомиссии по мобильности, Посольства Украины в Польше и представители перевозчиков. За украинскую сторону будет выступать заместитель министра Сергей Деркач.

К этому времени, благодаря переговорам Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, удалось решить два вопроса, которые были затронуты польскими коллегами. В частности, это касается функционирования полос для пустого транспорта в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" и обновления системы еЧерга, что дает возможность замены водителя для пустых грузовиков.

Некоторые вопросы остаются открытыми, но в рамках совместных усилий и рабочих встреч, обе стороны стремятся найти эффективные решения для улучшения ситуации на пунктах пропуска и обеспечения быстрой и безопасной перевозки грузов через границу.

Напомним, из-за протестов на границе Польша не принимает грузовики на трех пунктах пропуска.

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