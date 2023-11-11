Во Львовской области судили учительницу музыки за подделку оценок учеников

Женщина подделывала данные об успешности учеников, которые вообще не учились в школе.

Во Львовской области судили учительницу музыки, которая выставляла недостоверные оценки в школьном журнале. Инцидент произошел в школе Червоноградской общины, сообщает zaxid.net.

По данным следствия, женщина в течение 2018-2019 годов вносила ложные сведения об успешности и посещаемости четырех учеников в классный журнал, при том, что эти дети вообще не учились в данной школе. Ложные данные она вносила и в 2019 – 2020 годах.

В отношении учительницы возбудили уголовное дело из-за подделки документов. В суде она признала свою вину, однако в приговоре суда не указано, для чего женщина подделывала оценки детям, не обучавшимся в этой школе.

Женщина сказала суду, что раскаивается и просила строго ее не наказывать. Педагога судили за подделку документов.

Ей назначили год и месяц ограничения свободы, но освободили от наказания с годовым испытательным сроком.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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