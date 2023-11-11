Обвинение в фиктивном кредите: мужчина спас свое имущество от ареста

Истец доказал недействительность исполнительной надписи нотариуса об аресте его имущества и банковских счетов.

В Савранское бюро правовой помощи обратился мужчина с жалобой на открытое исполнительное производство и арест его имущества и банковских счетов, - сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Эксперты бюро установили, что исполнительное производство возбудили на основании исполнительной надписи нотариуса, который требовал взыскать задолженность по кредитному договору от мужчины. Однако он заявил, что никаких кредитов не брал и не получал сообщений о долге.

Юристы бюро правовой помощи рекомендовали мужчине подать иск в суд для признания исполнительной надписи не подлежащей исполнению. В заявлении в суд было отмечено, что исполнительная надпись не соответствует законодательным требованиям, поскольку отсутствуют требования по погашению кредитной задолженности. По завершении рассмотрения ходатайства суд признал исполнительную надпись не подлежащей исполнению, поскольку нотариус нарушил правила, не удостоверив нотариально кредитный договор.

Гражданин может требовать закрытия исполнительного производства и снятия ареста со своего имущества и банковских счетов. Для этого нужно направить решение суда к исполнителю.

Дело в Едином государственном реестре судебных решений: №512/247/23.

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