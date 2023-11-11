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Звинувачення у фіктивному кредиті: чоловік врятував своє майно від арешту

21:03, 11 листопада 2023
Позивач довів недійсність виконавчого напису нотаріуса щодо арешту його майна і банківських рахунків.
Звинувачення у фіктивному кредиті: чоловік врятував своє майно від арешту
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До Савранського бюро правової допомоги звернувся чоловік зі скаргою на відкрите виконавче провадження та арешт його майна і банківських рахунків, – повідомили в Міністерстві юстиції України.

Експерти бюро встановили, що виконавче провадження порушили на підставі виконавчого напису нотаріуса, який вимагав стягнути заборгованість за кредитним договором від чоловіка. Проте він заявив, що жодних кредитів не брав і не отримував повідомлень про борг.

Юристи бюро правової допомоги рекомендували чоловікові подати позов до суду для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. У заяві до суду було відзначено, що виконавчий напис не відповідає законодавчим вимогам, оскільки відсутні вимоги щодо погашення кредитної заборгованості. По завершенні розгляду клопотання суд визнав виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, оскільки нотаріус порушив правила, не посвідчивши нотаріально кредитний договір.

Громадянин може вимагати закриття виконавчого провадження та зняття арешту зі свого майна та банківських рахунків. Для цього потрібно направити рішення суду до виконавця.

Справа у Єдиному державному реєстрі судових рішень: №512/247/23.

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