Повного переходу економіки на «воєнні рейки» не буде, бо ми не в СРСР, — Олексій Данілов

За словами секретаря РНБО Данілова, забезпечення української армії зброєю та боєприпасами відбувається силами держави у тісній співпраці з приватними підприємствами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Українському радіо, що Україна не планує повного переходу своєї економіки на "воєнні рейки", оскільки це характерне для авторитарних держав, таких як колишній СРСР.

"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні "рейки", то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, там, де адміністративна команда переходу всіх і вся, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління. Це була замкнута система, тож перейти на військові рейки фізично неможливо", - сказав Данілов.

Він зазначив, що постачання Збройним Силам боєприпасів, ракет та бронетехніки здійснюється за допомогою зусиль уряду в тісному партнерстві з приватними компаніями, включаючи співпрацю з виробниками з інших країн.

"Вже є спільні підприємства, які виготовляють ті чи інші засоби, зокрема, і не тільки на території нашої країни, а за її межами", - додав Данілов.

Секретар РНБО навів приклад виробництва морських дронів, які є продуктом приватної компанії.

"Коли ви дізнаєтеся, ким до цього працювала людина, яка створила цю компанію, ви будете дуже здивовані. Він не мав жодного стосунки ані до моря, ані до транспортних засобів. Але хист українців дозволяє нам швидко робити дуже складні речі", - повідомив Олексій Данілов.

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