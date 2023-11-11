Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

Ознаки та види компетенційного спору між субʼєктами владних повноважень: висновок Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо поняття компетенційного спору та неможливості приховання за «назвою» такого спору іншого «штучного» спору.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Верховна Рада ухвалила кошторис з розрахунком, скільки депутат може витрачати на помічників та оренду житла

Передбачено кошти для компенсації народному депутату вартості оренди житла або оренди готельного номера – приблизно 20 тисяч грн. на місяць та на зарплату помічникам – 88 тисяч грн.

Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Повного переходу економіки на «воєнні рейки» не буде, бо ми не в СРСР, — Олексій Данілов

14:20, 11 листопада 2023
За словами секретаря РНБО Данілова, забезпечення української армії зброєю та боєприпасами відбувається силами держави у тісній співпраці з приватними підприємствами.
Повного переходу економіки на «воєнні рейки» не буде, бо ми не в СРСР, — Олексій Данілов
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Українському радіо, що Україна не планує повного переходу своєї економіки на "воєнні рейки", оскільки це характерне для авторитарних держав, таких як колишній СРСР.

"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні "рейки", то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, там, де адміністративна команда переходу всіх і вся, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління. Це була замкнута система, тож перейти на військові рейки фізично неможливо", - сказав Данілов.

Він зазначив, що постачання Збройним Силам боєприпасів, ракет та бронетехніки здійснюється за допомогою зусиль уряду в тісному партнерстві з приватними компаніями, включаючи співпрацю з виробниками з інших країн.

"Вже є спільні підприємства, які виготовляють ті чи інші засоби, зокрема, і не тільки на території нашої країни, а за її межами", - додав Данілов.

Секретар РНБО навів приклад виробництва морських дронів, які є продуктом приватної компанії. 

"Коли ви дізнаєтеся, ким до цього працювала людина, яка створила цю компанію, ви будете дуже здивовані. Він не мав жодного стосунки ані до моря, ані до транспортних засобів. Але хист українців дозволяє нам швидко робити дуже складні речі", - повідомив Олексій Данілов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду