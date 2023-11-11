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  1. В Украине

Полного перехода экономики на «военные рельсы» не будет, потому что мы не в СССР, — Алексей Данилов

14:20, 11 ноября 2023
По словам секретаря СНБО Данилова, обеспечение украинской армии оружием и боеприпасами проходит силами государства в тесном сотрудничестве с частными предприятиями.
Полного перехода экономики на «военные рельсы» не будет, потому что мы не в СССР, — Алексей Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Українському радіо, что Украина не планирует полный переход своей экономики на "военные рельсы", поскольку это характерно для авторитарных государств, таких как бывший СССР.

"Когда начинают использовать словосочетание "переход экономики на военные рельсы", то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Если бы мы жили в СССР, там где административная команда перехода всех и вся, где все предприятия были государственной формы собственности, где была совсем другая система государственного управления. Это была замкнутая система, так что перейти на военные рельсы физически невозможно", - сказал Данилов.

Он отметил, что поставка вооруженным силам боеприпасов, ракет и бронетехники осуществляется посредством усилий правительства в тесном партнерстве с частными компаниями, включая сотрудничество с производителями из других стран.

"Уже есть совместные предприятия, производящие те или иные средства, в частности, и не только на территории нашей страны, а за ее пределами", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО привел пример производства морских дронов, являющихся продуктом частной компании.

"Когда вы узнаете, кем до этого работал человек, который создал эту компанию, вы будете очень удивлены. Он не имел никакого отношения ни к морю, ни к транспортным средствам. Но способность украинцев позволяет нам быстро делать очень сложные вещи", - сообщил Алексей Данилов.

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