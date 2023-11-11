90% учителей английского владеют им на уровне В2 и выше: исследование

В исследовании приняли участие 224 учителя английского языка со всей Украины.

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Большинство украинских учителей, преподавающих английский язык, знают его на высоком уровне. Такие результаты показало исследование, проведенное в августе 2023 года в рамках национальной языковой программы Future Perfect.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В исследовании приняли участие 224 учителя английского языка со всей Украины. Ключевые результаты исследования охватывают четыре навыка владения английским языком:

Слушание (Listening): 17,9% опрошенных учителей имеют уровень С; 44,9% - уровень В2; 31,3% – уровень В1 и 5,9% – уровень А.

Чтение (Reading): 41,5% опрошенных учителей имеют уровень В2; 35,2% - уровень В1; 17,9% – уровень С и 5,3% – уровень А.

Письмо (Writing): 29,4% опрошенных учителей имеют уровень В2; 10% - уровень С; 6,7% учителей - А; 54% - уровень В1.

Вещание (Speaking): 54,3% опрошенных учителей имеют уровень В1; 31,6% - уровень В2; 13,8% – уровень С и 0,4% – уровень А.

«Образовательная политика должна основываться на данных, и это исследование их дает. Теперь мы знаем сильные стороны учителей английского и видим зоны роста. В дальнейшем совместно с партнерами будем работать над конкретными решениями по усовершенствованию преподавания английского в наших школах», — прокомментировал заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Сташков.

63% учителей английского языка считают, что лучший возраст для начала изучения языка – до пяти лет. 34% склоняются к оптимальному возрасту 6–10 лет.

Исследование продемонстрировало преимущественно высокий уровень владения английским языком: 90% учителей английского имеют уровень В2 и выше по шкале Common European Framework of Reference for Languages, рассказали в Минцифре.

34% учителей английского ответили, что на момент опроса они преподавали английский только в онлайн-формате.

56% учителей английского языка считают, что онлайн-обучение может быть столь же эффективным, как и офлайн. Это особенно важно в условиях полномасштабной войны, ведь онлайн-обучение позволяет не прерывать образовательный процесс, несмотря на вызовы военного времени.

95% опрошенных учителей по английскому отметили, что им комфортно пользоваться технологиями во время онлайн преподавания английского языка, однако лишь 80% считают, что их ученики имеют достаточный доступ к цифровым технологиям.

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