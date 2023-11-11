В Италии прогремел взрыв в приюте для мигрантов: более 30 пострадавших

Здание получило очень серьезные повреждения.

В городе Витербо, Италия, в здании, где размещали мигрантов, произошел взрыв, который привел к дальнейшему возгоранию и повреждению сооружения. Об этом сообщает ANSA.

Здание получило значительные повреждения, обломки завалили 30 человек, проживавших в мини-квартирах. Пострадали преимущественно мужчины и женщины без детей.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В результате взрыва также повреждена прилегающая к зданию столярка и винодельня.

По данным пожарных, людей под завалами нет. На месте происшествия работают медики, пожарные, служба гражданской защиты, полиция и карабинеры.

На место происшествия прибыли три вертолета, они доставили пострадавших в больницы Витербо, Монтефьясконе, Сиены и Рима. Причины взрыва расследуются.

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