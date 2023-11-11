Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия: после ликвидации ОАСК доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается

Еврокомиссия в своем Отчете констатировала, что после ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается.

Признаки и виды компетенционного спора между субъектами властных полномочий: заключение Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о понятии компетенционного спора и невозможности утаивания за «названием» такого спора другого «искусственного» спора.

Если обременение с авто снято по судебному решению, то внести изменения в Реестр можно по заявлению владельца или другого заинтересованного лица

Стало известно, какие изменения для автовладельцев внесены в Порядок ведения Государственного реестра обременений движимого имущества.

Верховна Рада приняла смету с расчетом, сколько депутат может тратить на помощников и аренду жилья

Предусмотрены средства для компенсации народному депутату стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера – примерно 20 тысяч грн в месяц и на зарплату помощникам – 88 тысяч грн.

Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

В Киеве на выходных прогнозируют значительные дожди

15:19, 11 ноября 2023
Гидрослужбы города готовы к ухудшению погодных условий и мониторят возможные подтопления, отмечают в КГГА.
В Киеве на выходных прогнозируют значительные дожди
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

По прогнозам синоптиков в выходные, 11 и 12 ноября, в Киеве прогнозируют значительные дожди. Гидрослужбы города готовы к ухудшению погодных условий и мониторят возможные подтопления, пишут в КГГА.

Дорожники имеют наготове 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

Специалисты Управления по вопросам гражданской защите КГГА призывают жителей города соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:

  • если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;
  • если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче побороть лужи и не потерять управление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду