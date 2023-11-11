В Киеве на выходных прогнозируют значительные дожди

Гидрослужбы города готовы к ухудшению погодных условий и мониторят возможные подтопления, отмечают в КГГА.

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По прогнозам синоптиков в выходные, 11 и 12 ноября, в Киеве прогнозируют значительные дожди. Гидрослужбы города готовы к ухудшению погодных условий и мониторят возможные подтопления, пишут в КГГА.

Дорожники имеют наготове 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

Специалисты Управления по вопросам гражданской защите КГГА призывают жителей города соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;

если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче побороть лужи и не потерять управление.

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