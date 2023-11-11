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Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

Ознаки та види компетенційного спору між субʼєктами владних повноважень: висновок Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо поняття компетенційного спору та неможливості приховання за «назвою» такого спору іншого «штучного» спору.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Верховна Рада ухвалила кошторис з розрахунком, скільки депутат може витрачати на помічників та оренду житла

Передбачено кошти для компенсації народному депутату вартості оренди житла або оренди готельного номера – приблизно 20 тисяч грн. на місяць та на зарплату помічникам – 88 тисяч грн.

Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

У Києві на вихідних прогнозують значні дощі

15:19, 11 листопада 2023
Гідрослужби міста готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень, зазначають у КМДА.
У Києві на вихідних прогнозують значні дощі
Зображення: freepik.com
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За прогнозами синоптиків на вихідних, 11 та 12 листопада, у Києві прогнозують значні дощі. Гідрослужби міста готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень, пишуть у КМДА.

Дорожники мають напоготові 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу:

  • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
  • якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

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