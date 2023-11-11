У Києві на вихідних прогнозують значні дощі

Гідрослужби міста готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень, зазначають у КМДА.

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За прогнозами синоптиків на вихідних, 11 та 12 листопада, у Києві прогнозують значні дощі. Гідрослужби міста готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень, пишуть у КМДА.

Дорожники мають напоготові 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

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