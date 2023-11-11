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Спрощений порядок отримання статусу УБД, – що передбачено новим законом

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Медичне обслуговування військовослужбовців у Феофанії та центрі клінічної медицини ДУС: парламент прийняв зміни

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Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

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  1. В Україні

В АРМА передали арештовані активи підсанкційного підприємства на понад 170 млн грн, яке належить російській компанії

20:22, 11 листопада 2023
Під арешт потрапили об’єкт нерухомості, кошти, розміщені на банківських рахунках та автотранспорт.
В АРМА передали арештовані активи підсанкційного підприємства на понад 170 млн грн, яке належить російській компанії
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Суд заарештував активи підсанкційного підприємства, заснованого російською компанією, а кінцевим бенефіціарним власником якого є Міністерство транспорту рф. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Під арешт потрапили нерухомість, кошти на банківських рахунках та автотранспорт. Загальна вартість арештованого майна становить понад 170 мільйонів гривень.

Прокуратура забезпечила передачу активів до АРМА.

Діяльність підприємства вивчається з питання його причетності до фінансування підривної діяльності проти України, зокрема для створення та забезпечення функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави (згідно зі статтею 111 частина 1 Кримінального кодексу України).

Раніше ми писали, що в АРМА передали корпоративні права громадянина рф на товариства у Трускавці, Києві та Запоріжжі. 

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