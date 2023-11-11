В АРМА передали арештовані активи підсанкційного підприємства на понад 170 млн грн, яке належить російській компанії

Під арешт потрапили об’єкт нерухомості, кошти, розміщені на банківських рахунках та автотранспорт.

Суд заарештував активи підсанкційного підприємства, заснованого російською компанією, а кінцевим бенефіціарним власником якого є Міністерство транспорту рф. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Під арешт потрапили нерухомість, кошти на банківських рахунках та автотранспорт. Загальна вартість арештованого майна становить понад 170 мільйонів гривень.

Прокуратура забезпечила передачу активів до АРМА.

Діяльність підприємства вивчається з питання його причетності до фінансування підривної діяльності проти України, зокрема для створення та забезпечення функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави (згідно зі статтею 111 частина 1 Кримінального кодексу України).

Раніше ми писали, що в АРМА передали корпоративні права громадянина рф на товариства у Трускавці, Києві та Запоріжжі.

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