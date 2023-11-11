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  1. В Украине

В АРМА передали арестованные активы подсанкционного предприятия более чем на 170 млн грн, котороое принадлежит российской компании

20:22, 11 ноября 2023
Под арест попали объект недвижимости, денежные средства, размещенные на банковских счетах и автотранспорт.
В АРМА передали арестованные активы подсанкционного предприятия более чем на 170 млн грн, котороое принадлежит российской компании
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Суд арестовал активы подсанкционного предприятия, основанного российской компанией, а конечным бенефициарным владельцем которого является Министерство транспорта рф. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Под арест попали недвижимость, денежные средства на банковских счетах и автотранспорт. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 170 миллионов гривен.

Прокуратура обеспечила передачу активов в АРМА.

Деятельность предприятия изучается по вопросу его причастности к финансированию подрывной деятельности против Украины, в частности, для создания и обеспечения функционирования ячеек разведывательной деятельности в пользу иностранного государства (согласно статье 111 часть 1 Уголовного кодекса Украины).

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