Доступ к Реестру деклараций за границей: в НАПК объяснили, существуют ли ограничения

В НАПК подчеркнули, что ограничения на использование Реестра за пределами страны существуют только в рф, Китае, Пакистане, Афганистане и Иране.

Источник фото: nazk.gov.ua

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, что к ним часто обращаются декларанты, которые вынужденно находятся за рубежом, относительно возможности доступа к Реестру деклараций.

В НАПК подчеркнули, что ограничения на использование Реестра за пределами страны существуют только в рф, Китае, Пакистане, Афганистане и Иране. Также определенные ограничения введены некоторыми КПЭДУ (например, Квалифицированным предоставлятелем электронных доверительных услуг «Государственная налоговая служба» (далее – КПЭДУ «ГНС») для использования КЭП на некоторых ресурсах).

В таких случаях НАПК советует декларантам обратиться в КПЭДУ «ГНС» с просьбой разблокировать ваш IP-адрес для возможности пользоваться КЭП из-за границы.

«Кроме того, существует возможность доступа в Реестр с помощью VPN с украинскими IP-адресами. Просим пользователей заранее позаботиться о наличии действующего КЭП и обратиться в соответствующие органы», – объясняют в Нацагентстве.

Также в НАПК обратили внимание на то, что реестры НАПК могут некорректно работать с системами, поддержка которых не обеспечивается компаниями-разработчиками. Это касается, в частности, систем Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 98, Windows 95, а также мобильных устройств.

Поэтому НАЗК рекомендует использовать операционные системы Windows 10 или 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а также браузер Google Chrome, обновленный до последней версии.

Не советуют также подавать декларацию с помощью своих мобильных устройств или планшетов.

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