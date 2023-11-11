Доступ до Реєстру декларацій за кордоном: у НАЗК пояснили, чи існують обмеження

У НАЗК наголосили, що обмеження на користування Реєстром за межами країни існують лише в рф, Китаї, Пакистані, Афганістані та Ірані.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У Національному агентстві з питань запобігання корупції розповіли, що до них часто звертаються декларанти, які вимушено перебувають за кордоном, стосовно можливості доступу до Реєстру декларацій.

У НАЗК наголосили, що обмеження на користування Реєстром за межами країни існують лише в рф, Китаї, Пакистані, Афганістані та Ірані. Також певні обмеження запроваджені деякими КНЕДП (наприклад Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг «Державна податкова служба» (далі – КНЕДП «ДПС») для використання КЕП на деяких ресурсах).

В таких випадках НАЗК радить декларантам звернутись до КНЕДП «ДПС» з проханням розблокувати вашу ІР-адресу задля можливості користуватися КЕП з-за кордону.

«Крім того, існує можливість доступу до Реєстру за допомогою VPN з українськими ІР-адресами. Просимо користувачів заздалегідь потурбуватися про наявність чинного КЕП та звернутися до відповідних органів», - пояснюють у Нацагентстві.

Також у НАЗК звернули увагу на те, що реєстри НАЗК можуть некоректно працювати із системами, підтримка яких не забезпечується компаніями-розробниками. Це стосується, зокрема, систем Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 98, Windows 95, а також мобільних пристроїв.

Тому НАЗК рекомендує використовувати операційні системи Windows 10 або 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а також браузер Google Chrome, оновлений до останньої версії.

Не радять також подавати декларацію за допомогою своїх мобільних пристроїв чи планшетів.

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