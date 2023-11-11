В Італії пролунав вибух у притулку для мігрантів: понад 30 постраждалих

Будівля отримала дуже серйозні пошкодження.

Фото: ANSA

У місті Вітербо, Італія, у будівлі, де розміщували мігрантів, пролунав вибух, який призвів до подальшого загоряння та пошкодження споруди. Про це повідомляє ANSA.

Будівля зазнала значних пошкоджень, уламки завалили 30 осіб, які мешкали в міні-квартирах. Постраждали переважно чоловіки, а також жінки без дітей.

Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Внаслідок вибуху також пошкоджено прилеглу до будівлі столярню та виноробню.

За даними пожежників, людей під завалами немає. На місці події працюють медики, пожежники, служба цивільного захисту, поліція та карабінери.

На місце події прибули три вертольоти, вони доправили постраждалих до лікарень Вітербо, Монтеф’ясконе, Сієни та Рима. Причини вибуху розслідуються.

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