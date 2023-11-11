90% вчителів англійської володіють нею на рівні В2 і вище: дослідження

У дослідженні взяли участь 224 вчителі англійської мови з усієї України.

Зображення: freepik.com

Більшість українських учителів, які викладають англійську мову, знають її на високому рівні. Такі результати показало дослідження, яке провели в серпні 2023 року в межах національної мовної програми Future Perfect.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

У дослідженні взяли участь 224 вчителі англійської мови з усієї України. Ключові результати дослідження охоплюють чотири навички володіння англійською мовою:

Слухання (Listening): 17,9% опитаних учителів мають рівень С; 44,9% — рівень В2; 31,3% — рівень В1 та 5,9% — рівень А.

Читання (Reading): 41,5% опитаних учителів мають рівень В2; 35,2% — рівень В1; 17,9% — рівень С та 5,3% — рівень А.

Письмо (Writing): 29,4% опитаних учителів мають рівень В2; 10% — рівень С; 6,7% вчителів — А; 54% — рівень В1.

Мовлення (Speaking): 54,3% опитаних учителів мають рівень В1; 31,6% — рівень В2; 13,8% — рівень С та 0,4% — рівень А.

«Освітня політика має ґрунтуватися на даних, і це дослідження їх надає. Тепер ми знаємо сильні сторони вчителів англійської мови й бачимо зони зростання. Надалі спільно з партнерами працюватимемо над конкретними рішеннями щодо вдосконалення викладання англійської в наших школах», — прокоментував заступник Міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

63% вчителів англійської мови вважають, що найкращий вік для початку вивчення мови — до п’яти років. 34% схиляються до оптимального віку 6–10 років.

Дослідження продемонструвало переважно високий рівень володіння англійською мовою: 90% учителів англійської мають рівень В2 і вище за шкалою Common European Framework of Reference for Languages, розповіли у Мінцифри.

34% вчителів англійської мови відповіли, що на момент опитування вони викладали англійську мову лише в онлайн-форматі.

56% учителів англійської мови вважають, що онлайн-навчання може бути настільки ж ефективним, як і офлайн. Це особливо важливо в умовах повномасштабної війни, адже онлайн-навчання дає змогу не переривати освітній процес попри виклики воєнного часу.

95% опитаних учителів з англійської зазначили, що їм комфортно користуватися технологіями під час онлайн-викладання англійської мови, однак лише 80% уважають, що їхні учні мають достатній доступ до цифрових технологій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.