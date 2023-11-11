На Львівщині судили вчительку музики за підробку оцінок учнів

Жінка підробляла дані про успішність учнів, які взагалі не навчались у школі.

У Львівській області судили вчительку музики, яка виставляла недостовірні оцінки у шкільному журналі. Інцидент трапився у школі Червоноградської громади, повідомляє zaxid.net.

За даними слідства, жінка протягом 2018 – 2019 років вносила неправдиві відомості щодо успішності та відвідуваності чотирьох учнів у класний журнал, при тому, що ці діти взагалі не навчались у даній школі. Неправдиві дані вона вносила й у 2019 – 2020 роках.

Щодо вчительки порушили кримінальну справу через підробку документів. У суді вона визнала свою провину, проте у вироку суду не зазначено, для чого жінка підробляла оцінки дітям, які не навчались у цій школі.

Жінка сказала суду, що розкаюється, та просила суворо її не карати. Педагога судили за підробку документів.

Їй призначили рік та місяць обмеження волі, але звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.

Вирок ще не набрав законної сили.

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