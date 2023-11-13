Блокада на кордоні продовжується: Україна не дійшла згоди з Польщею

Українська сторона не дійшла згоди під час сьогоднішньої зустрічі з польським урядом.

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Представники польських вантажних перевізників повідомили, що останні переговори з українськими офіційними особами не врегулювали суперечку, пов'язану із конкуренцією з боку українських підприємств, – повідомляє The Guardian.

За словами перевізників, послаблення правил доступу до ЄС після вторгнення росії в Україну призвело до значного зростання української конкуренції, що негативно вплинуло на їхні прибутки. У відповідь на це польські далекобійники минулого тижня розпочали блокування трьох ключових пунктів пропуску.

В понеділок частина протестуючих далекобійників зустрілася з представниками українського та польського урядів.

«Ми не дійшли згоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги», – заявив лідер протесту в прикордонному Дорогуську Рафал Меклер .

Польські транспортні компанії настоюють на відновленні використання дозволів на в’їзд до ЄС для українських вантажівок, системи, від якої вони відмовилися після вторгнення росії.

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