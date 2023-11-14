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Здійснили крадіжок на понад 400 000 гривень: на Полтавщині затримали серійних крадіїв

07:42, 14 листопада 2023
Чоловіки за одну ніч могли скоїти від 3 до 5 крадіжок грошей із терміналів.
Здійснили крадіжок на понад 400 000 гривень: на Полтавщині затримали серійних крадіїв
Фото: pl.npu.gov.ua
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На Полтавщині правоохоронні органи затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж 2023 року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

У ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що чоловіки за одну ніч могли скоїти від 3 до 5 крадіжок грошей із терміналів.

«Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже перевищили 400 тисяч гривень. Враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів та сума завданих збитків може зрости», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС.

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