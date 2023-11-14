Совершили краж более чем на 400 000 гривен: на Полтавщине задержали серийных воров

Мужчины за одну ночь могли совершить от 3 до 5 краж денег из терминалов.

Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтавской области правоохранительные органы задержали вооруженную преступную группу, которая на протяжении 2023 года совершила около 20 краж денежных средств из терминалов самообслуживания, расположенных на территории Полтавы и Кременчуга. Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что мужчины за одну ночь могли совершить от 3 до 5 краж денег из терминалов.

«Зафиксированный ущерб потерпевшей стороне уже превысил 400 тысяч гривен. Учитывая, что досудебное расследование продолжается, количество эпизодов и сумма нанесенного ущерба может возрасти», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье вооруженный мужчина ограбил АЗС.

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