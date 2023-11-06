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  1. В Украине

На Прикарпатье вооруженный мужчина ограбил АЗС

23:44, 6 ноября 2023
На Прикарпатье полицейские оперативно задержали разбойника, который совершил нападение на АЗС.
На Прикарпатье вооруженный мужчина ограбил АЗС
Источник фото: Полиция Ивано-Франковской области
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Полицейские на Прикарпатье задержали мужчину, который с ножом и пистолетом совершил нападение на АЗС. По информации полиции Ивано-Франковской области, происшествие случилось в городе Долина.

Нападающий прибыл на своем автомобиле к заправке, где совершил разбойное нападение. После совершенного, он быстро покинул место происшествия. Однако благодаря координации и оперативной работе правоохранителей, фигуранта удалось задержать всего за несколько часов.

Во внутреннем помещении заправки, под угрозой предмета, похожего на пистолет, нападающий требовал от оператора мобильный телефон. После этого он подошел к кассе, вытащил нож и угрожал кассирше, требуя от нее все деньги из кассы, на сумму более 10 тысяч гривен.

После получения наличных и мобильного телефона, нападающий поспешно уехал с АЗС на своем автомобиле. Полиция Долины и Калуша мгновенно начали поисковые мероприятия, ориентируясь на описанное авто.

Благодаря оперативной информации, полицейские остановили автомобиль "Toyota Yaris" в селе Пийло, что в Калушском районе, и задержали подозреваемого. При осмотре транспортного средства были обнаружены похищенные деньги, нож и пистолет, которыми угрожал разбойник.

Действия правоохранителей соответствовали требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, и фигуранта задержали согласно статье 208. Сейчас следователи в рамках процессуального руководства окружной прокуратуры города Калуша объявили подозрение мужчине по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд вскоре рассмотрит вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

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