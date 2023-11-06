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  1. В Украине

Не получили налоговое уведомление-решение по некорректному адресу: какие могут быть последствия

23:25, 6 ноября 2023
Если плательщик не сообщает ГНС об изменении регистрации – ППР направляется по адресу, информация о котором содержится в контролирующем органе, то есть старый адрес.
Не получили налоговое уведомление-решение по некорректному адресу: какие могут быть последствия
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Государственная налоговая служба во Львовской области разъяснила последствия неполучения налоговых уведомлений решений по некорректному адресу.

Так, согласно Налоговому кодексу Украины, налоговое уведомление-решение об уплате налога направляется плательщику по налоговому адресу.

Информация о налоговом адресе – это информация, представленная в налоговую службу лично плательщиком. В основном такие данные были внесены в информационные базы налоговой службы на момент, когда граждане обращались в налоговые органы с целью получения идентификационных кодов.

В течение месяца после смены места регистрации гражданин обязан сообщить о таких изменениях контролирующему органу, где он поставлен на учет, подав заявление по форме 5 ДР. Если плательщик не сообщает ГНС об изменении регистрации – ППР направляется по адресу, информация о котором содержится в контролирующем органе, то есть старый адрес. Таким образом, плательщик не будет ознакомлен с суммой начислений налога. Вследствие этого после наступления срока (60 дней с даты вручения) за неуплаченными НПР возникает налоговый долг.

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